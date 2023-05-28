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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استمرار التسهيلات المصرية للقادمين من السودان عبر المنافذ البرية

معبر قسطل
معبر قسطل
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بثت قناة دي إم سي تقريرا عن الوضع على الحدود بين مصر والسودان حيث أكد فيه مراسلها إن عدد العابرين من المعابر منذ بداية الأزمة السودلنية وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 150 ألف وافد سوداني عبر المعبرين "قسطل وأرقين"، وما زالت المساعدات والإمدادات التي تقدمها مصر مستمرة.

وأضاف أن القناة رصدت بالأمس عدد كبير من السيارات تحمل آلاف الأطنان من الأغذية والمواد الصحية في طريقها إلى معبر “قسطل وأرقين” بالإضافة إلى الخدمات الصحية التي قدمتها وزارة الصحة المصرية للوافدين السودانيين لما يقرب من 20 ألف مواطن سوداني، على سبيل المثال التطعيمات.

وتابع أنه تم الدفع بالكوادر الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية والتي تقدم الدعم النفسي للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين منظمات الإغاثة الدولية والعربية والمحلية مع الحكومة المصرية، بالإضافة إلى فتح أهالي أبو سمبل للوافدين وتقديم المساعدات لهم.

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