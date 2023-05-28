السعودية وأمريكا تدعوان الأطراف السودانية إلى مواصلة النقاش لتمديد وقف إطلاق النار

الأحد 28/مايو/2023 - 11:43 ص

دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو الجاري الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت الخرطوم.

وذكر الجانبان - بحسب وكالة الأنباء السعودية واس - "رغم أن الاتفاق ليس كاملًا، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".

وأكدا أنه في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد، وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.