فقدان 4 صيادين داخل البحر بمدينة العريش بسبب الطقس السيئ

ما زالت جهود البحث مستمرة في مياه البحر الأبيض المتوسط بنطاق مدينة العريش بحثا عن أربعة صيادين فقدوا منذ ليلة أمس أثناء خروجهم في رحلة صيد بمراكبهم بالتزامن مع طقس سيئ ضرب المنطقة من هبوب رياح شديدة وارتفاع الأمواج، وخرج عشرات الصيادين بمراكبهم منذ باكر صباح اليوم في عرض البحر بحثا عن الصيادين الأربعة المفقودين.

يأتي ذلك تزامنا مع قرار الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، بإغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحري في بيان اليوم أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ارتفاع أمواج البحر العواصف الترابية، والرياح المحملة بالرمال الناعمة.