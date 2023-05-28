أمطار ورياح محملة بالأتربة.. "أزمات سفاجا" تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

أعلنت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أنه بناء على توقعات الأرصاد الجوية ، قد تتعرض محافظة البحر الأحمر الي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح شديدة وهطول أمطار في الفترة من امس السبت الموافق 2023/5/27م وحتي الثلاثاء الموافق 2023/5/30م.

ومن جانبه ناشد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، المواطنين وخاصة المسافرين على الطرق السريعة بين سفاجا ومحافظات الصعيد، اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة مع الحذر اثناء القيادة خصوصا علي الطرق الرئيسية المؤدية من وإلي المدينة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.