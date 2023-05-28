غدا.. ملتقى الهناجر يناقش "ثقافة الاستهلاك والتعامل مع الأزمات"

يعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "ثقافة الاستهلاك والتعامل مع الأزمات"، فى السابعة والنصف من مساء غد الاثنين، بقاعة الدكتورة هدى وصفي في مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى كل من: الدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية السابق وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم ومستشار وزيرة التضامن، واللواء الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، والدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الجغرافيا والبيئة جامعة عين شمس ومستشار وزيرة الثقافة لشئون البيئة.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "تريو الموسيقية" بقيادة الدكتورة مروة عمرو .