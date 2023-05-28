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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة العالمية: الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تتسبب في وفاة 1.3 مليون شخص

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
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كشفت تقارير حول العالم كل عام، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن مقاومة مضادات الميكروبات يمكن أن تسبب ملايين الوفيات بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمواجهتها.

مما جعل مصر تلتزم بتحديث خطة العمل الوطنية، وتحسين الاستخدام البشري لمضادات الميكروبات بصورة ملائمة، والحد من استعمالها في الحيوانات وفي الزراعة.واستعرضت فضائية "اكسترانيوز"، أهداف الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وجاءت علي النحو التالي:

- تشمل تحسين ممارسات منع ومكافحة العدوى والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

- تعزز قدرات معامل الميكروبيولوجى لضمان سرعة وكفاءة التشخيص المعملى.

- تسعى لحوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل أمن وفعال.

- تسعى لتطوير علاجات جديدة للأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.

- تعزز الرقابة على اسخدام المضادات الحيوية فى المستشفيات والعيادات. 

منظمة الصحة العالمية مضادات الميكروبات ملايين الوفيات عام 2050