عضو "تنسيقية الأحزاب": الهوية قضية أمن قومي وضمن مناقشات جلسات الحوار الوطني

قال مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشات لقضايا مختلفة، من ضمنها قضية الهوية والثقافة الوطنية في المحور الاجتماعي.

وأضاف "كريم" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ من أعلى نسب المقترحات التي وردت لإدارة الحوار الوطني ما تعلّق بالثقافة، وتحديدا ثاني أعلى الموضوعات بعد حقوق الإنسان بواقع 26%، وهو ما يعني أنه تفوق على الصحة والتعليم وبعض القضايا الاقتصادية.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هذا الأمر مفاجئ ويمنحنا جلالات ومؤشرات على أهمية هذا الملف لدى المصريين والمهتمين بالشأن العام، فقضية الهوية هي قضية أمن قومي، لدينا ثورة 30 يونيو التي كانت تتعلق بالامتياز بعدما نزل المصريون الشوارع بالملايين بعدما أحسوا بأن هناك جماعة تريد اختطاف الهوية المصرية، ومن هنا جرى مناقشتها كأول قضايا المحور الاجتماعي، وكان لها تماس في بعض الأحيان مع التعليم والإعلام وغيرها من القضايا".

