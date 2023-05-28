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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

قرار جمهوري بتعيين الدكتور وليد عبدالرازق عميدا لكلية التربية الرياضية بحلوان

الدكتور وليد أحمد
الدكتور وليد أحمد عبدالرازق
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أعلن  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية  منها تعيين الدكتور  وليد أحمد عبدالرازق عيد، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور أماني محمد شاكر محمد، نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور وليد محمد كمال الدين السروجي، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور نجدة إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.

الدكتور أسامة إسماعيل حسن عبدالباري، عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق.

الدكتور محمد عبده راغب عماشة، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة دمياط.

جامعة حلوان كلية التربية