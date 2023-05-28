تفاصيل اكتشاف أكبر ورشتين للتحنيط بمنطقة سقارة 8.. فيديو

كشف الدكتور محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة ومدير موقع الحفائر تفاصيل اكتشاف أكبر ورشتين للتحنيط بمنطقة سقارة.

وقال “يوسف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” ، اليوم الأحد، إن هذا يعتبر الموسم السادس في الاكتشافات، حيث تم الكشف عن ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، متابعًا أنه لأول مرة يتم اكتشاف في سقارة ورش للتحنيط.

وأضاف مدير منطقة آثار سقارة، أن الورش تحتوي على أسرة من الحجر الجيري خاصة بالتحنيط، عددها 7 أسر حتى الآن؛ حيث يوضع عليها الشخص المتوفى من أجل تحنيطه، كما يوجد بهذه الأسرة جزء مجوف في المنتصف وصنبور من أجل تصريف المياه أثناء عملية التحنيط.

وتابع أن الورش تحتوي أيضًا على أدوات تحنيط وملح النترون ومجموعة كبيرة من الأواني الفخارية المستخدمة في عملية التحنيط وبعض المواد المصنوعة من البرونز كالمشارط المستخدمة من قبل الكاهنة في عملية التحنيط، وهذه الورش ملحقة بالمعبد.

وأجاب عن سؤال هل تم الوصول إلى نصوص تكشف سر التحنيط لدى الفراعنة، قائلًا إن التحنيط حتى الآن يوجد حوله الكثير من الأسرار، متابعًا أن هناك الكثير من المناظر على جدران المقابر والبرديات والتوابيت تمثل كيف يقوم المصري القديم بأداء عملية التحنيط ، مؤكدًا أن التجربة والملاحظة في عملية التحنيط تحتاج إلى مئات السنين لمعرفة مدى نجاحها.