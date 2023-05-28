بيان برلماني عاجل بشأن غرق 3 أشخاص من كفر الشيخ بجمصة

تقدم النائب يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، بشأن غرق 3 شباب من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمدينة جمصة.

وقال فرج في البيان العاجل: "إن الحادث كان في تمام الساعة السابعة مساء أمس السبت، وحتى الآن لم يتم العثور على جثامين الضحايا، رغم تواصله مع كافة الجهات المعنية المختصة".

وطالب النائب يونس عبدالرازق فرج، بتكثيف الجهود، وتمشيط المنطقة بالكامل، للعثور على جثث الضحايا.

جاء ذلك بعد أن شهد مصيف مدينة جمصة السياحي في محافظة الدقهلية، غرق شقيقين وابن خالهما وجميعهم يقيمون بمحافظة كفر الشيخ، والمفقودون هم: عادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، وابن خالهما أحمد مصطفى اللبان (21 سنة)، وجميعهم يقيمون في قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.