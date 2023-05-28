كوريا الجنوبية تكثف جهودها الدبلوماسية للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي

الأحد 28/مايو/2023 - 10:59 ص

قال سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة هوانغ جون-كوك، إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية من أجل الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قبل 10 أيام فقط من التصويت. وقال هوانغ جون-كوك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأحد: "إن مجلس الأمن هو المنظمة الأكثر تمثيلا والمسؤولة عن إقامة دولة مركزية عالمية، ودولة مساهمة عالمية، ودولة مسؤولة عالمية"، موضحا أنه إذا عادت كوريا الجنوبية إلى المجلس فإن ذلك "سيكون بمثابة فرصة لتوسيع الآفاق الدبلوماسية".

وأشار هوانغ إلى أن كوريا الجنوبية من المرجح أن تفوز بالمقعد لأنها الدولة المرشحة الوحيدة في آسيا، وتشمل الدول غير الدائمة العضوية الحالية وهي، ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا والإمارات العربية المتحدة، وهي الدول الخمس التي تم انتخابها حديثا في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج.

وتهدف كوريا الجنوبية، التي شاركت في عضوية المجلس في الفترة من 2013 - 2014، إلى العودة للمجلس في الفترة من 2024 - 2025، وستصوت الأمم المتحدة على الطلب في 6 يونيو.

وفي حالة انتخابها ستكون هذه هي المرة الثالثة التي تعمل فيها كوريا الجنوبية كواحدة من أعضاء مجلس الأمن العشرة غير الدائمين، وفي السابق، شغلت كوريا الجنوبية المقعد خلال الفترة من 1996 - 1997.

وتأمل كوريا الجنوبية في العودة إلى المجلس، حيث تسعى لتوسيع دورها في أنشطة الأمم المتحدة من أجل السلام والأمن الدوليين، حيث قال مسؤولون "إن ذلك سيساعد أيضا في تقليل التوترات في شبه الجزيرة الكورية"