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الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أهم فوائد الأطعمة والمشروبات.. وعلاقتها بعلاج أمراض القلب القاتلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تعتبر حالات ارتفاع ضغط الدم شائعة للغاية إلا أن غالبية الناس يغفلون عنها لأنها نادر ما ترتبط بأعراض واضحة.

وإذا تُرك ارتفاع ضغط الدم دون علاج  فإنه يضع حملا إضافيا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى مثل الدماغ والكلى والعينين.

ووفقا لكلية هارفارد للصحة العامة يلعب معدنان دورا رئيسيا في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب وهما الصوديوم والبوتاسيوم فبالنسبة للصوديوم من المعروف أن تخفيف تناول الأطعمة المالحة مهم للغاية للحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي ولكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

والتى تتمثل فى الآتى .

1.الموز.

2.عصير الرمان.

3.عصير البرتقال.

4.الفواكه المجففة (الزبيب والمشمش).

5.الفول والعدس.

6.البطاطا.

7.السبانخ والبروكلي.

8.الأفوكادو.

9.الطماطم.

10.الكاجو واللوز.

11.سمك السالمون.

 

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