نشاط للرياح في جنوب سيناء والعظمى 34 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق بنسبة حدوث 60%، والعظمى بالمحافظة بلغت 34، والصغرى 24.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الغطاء السحابي يتجه شرقا ليؤثر علي سيناء والسواحل الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر والمدن المطلة على خليج السويس والعقبة وشمال وجنوب الصعيد يصاحبه تساقط الأمطار تكون متوسطة ورعدية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان لها، إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تكون عناصرها الأساسية هى :-

١-نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة .

٢-سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، وسط توقعات بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وفترة شديدة من عدم الاستقرار درجات الحرارة

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على مدن المحافظة: رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 29، وفى طابا الصغرى 17والعظمى 24، وفى كاترين الصغرى 9 والعظمى 22، وفي طور سيناء الصغرى 21 والعظمى 32، وشرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.