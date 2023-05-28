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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين ويصيب ثالثًا بالرصاص لدى اقتحام مُخيمين في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين اثنين وأصابت ثالثًا بالرصاص، في مُحافظتي "طولكرم" و"الخليل"، الواقعتين في شمال غرب وجنوب الضفة الغربية المحتلة. 
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص المطاطي لدى اقتحامها مخيم "طولكرم"، ومداهمتها عددًا من المنازل به، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع سكان المخيم. واعتقلت قوات الاحتلال أسيرًا محررًا (47 عامًا) من بلدة (صيدا) الفلسطينية، شمال طولكرم. 
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من مُخيم "العروب"، شمال محافظة الخليل، وذلك بعد مداهمة منزل والديه.
وكانت مواجهات عنيفة وقعت أمس بمخيم "العروب" بين سكانه وقوات الاحتلال. ومخيم "العروب" وبلدة "بيت أمر" الواقعة هي الأخرى في شمال الخليل، هما أكثر منطقتين اضطرابا في جنوب الضفة الغربية. وتقع الاشتباكات فيهما بشكل يومي، ما يؤدي إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين، وارتقاء شهداء.

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