بالفيديو.. الأرصاد: استمرار حالة التقلبات الجوية اليوم مع سقوط أمطار

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا أمس نشاطا للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك توقعا باستمرار حالة التقلبات الجوية اليوم مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة بأغلب مناطق الجمهورية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أنه من المتوقع اليوم أن تكون هناك أمطار مختلفة الشدة من خفيفة لمتوسطة وتصل للرعدية على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة وأمطار متوسطة على جنوب البلاد وتصل للسيول على جنوب سيناء.

ولفتت إلى أنه من المتوقع اليوم أن يكون هناك أمطار رعدية في أغلب المناطق بالجمهورية مما يسمح بإزالة الأتربة، موضحة أن درجة الحرارة اليوم أقل حدة من الأمس وتسجل درجة الحرارة اليوم 34 درجة مئوية. مسيرة إلى أن تحسن الأحوال الجوية يبدأ من يوم الاثنين القادم.