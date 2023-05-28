أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 206 آلاف و600 جندي منذ بدء العملية العسكرية

الأحد 28/مايو/2023 - 09:53 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 206 آلاف و200 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و797 دبابة و7 آلاف و456 من المركبات المدرعة و3 آلاف و425 من النظم المدفعية و574 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و3279 من أنظمة الدفاع الجوي و313 طائرات مقاتلة و8296 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و192 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 451 من المعدات الخاصة و298 طائرات مسيرة وإسقاط 1056 صاروخا من طراز كروز".

ومن ناحية أخرى أعلن سلاح الجو الأوكراني عن تدميره 52 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الروسية طوال الليل من منطقتي بريانسك وكراسنودار.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن البيان القول إنه في الساعات الأولى من اليوم - الأحد - هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 / 131 من منطقتي بريانسك وكراسنودار، حيث أطلق عددًا قياسيًا من الطائرات دون طيار وهى 54 طائرة مسيرة.

وأضاف أن القوات الروسية وجهت هجوما ليليا على منشآت عسكرية وبنية تحتية حيوية في مناطق وسط البلاد وخاصة في منطقة كييف فيما تم إسقاط حوالي 52 شاهدًا نتيجة لأعمال قتالية ناجحة من أصل 54.

وشاركت قوات ووسائل القيادة الجوية الجنوبية والقيادة الجوية الغربية للقوات الجوية الأوكرانية والدفاعات الجوية لعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية في صد الهجوم.