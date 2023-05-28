اليوم.. «تعليم النواب» تناقش 6 طلبات إحاطة بشأن هيئة الأبنية التعليمية

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد، برئاسة النائب سامي هاشم، لمناقشة 6 طلبات إحاطة تتعلق بهيئة الأبنية التعليمية .

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي

*3 طلبات إحاطة من النائبة/ سحر عيد بشأن فتح فصل فني صناعي في إدارة السلوم مركز السلوم التابع لمحافظة مطروح، وأيضاً عدم تخصيص أرض لبناء مدرسة دولية في محافظة مطروح، وبعض المشكلات المتعلقة بالمدرسة اليابانية بمحافظة مطروح.

* طلب النائب محمد عبدالحكيم أبو زيد، بشأن توفير مبنى بديل لمبنى الإدارة التعليمية وإنشاء مجمع مدارس بمركز ملوى محافظة المنيا.

* طلب النائب محمد جبريل محمد، بشأن تباطؤ الوزارة في تسليم مدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات رغم أنها المدرسة الوحيدة التي تخدم مناطق كرموز وغيط العنب وكوم الشقافة بالإسكندرية ذات الكثافة السكانية العالية.

* طلب النائب محمد أحمد فايد، بشأن رفض مديرية التربية والتعليم بمركز بسيون محافظة الغربية إقامة فصل خدمات بمدرسة عيسوي فايد الثانوية بالرغم من توافر العدد المطلوب والشروط الخاصة به.

