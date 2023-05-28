اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون فرض ضرائب على دخول المسارح والملاهي

يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الملاهي بهدف تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

كما يحدد موعد مناقشة 22 طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا مثل دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية والنهوض بصناعة الدواء وتعزيز القدرة التنافسية في ظل الحوكمة والتنافسية العالمية ورعاية المتفوقين للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وآليات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وإشراك القطاع الخاص بتلك المنظومة ودمج التجارة الالكترونية للاقتصاد الرسمي وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة شمال سيناء وآليات تنفيذ مبادرة تبطين الترع وتغطية المصارف وجذب القطاع الخاص لمشاركته في خطة تنمية سيناء ودعم الفلاح المصري، وتصحيح الوضع القانوني للأراضي وجذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.