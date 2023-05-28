المدير المالي السابق للزمالك يرد بالأرقام على فرجاني ساسي

رد طارق حشيش، المدير المالي السابق لنادي الزمالك، على تصريحات فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، والدحيل القطري الحالي، بعد اتهامات اللاعب، بأنه المتسبب في رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال طارق حشيش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: « اللاعب عقده كان ب ٥.٧ مليون يورو في ٣ سنوات غير الشروط الإضافية يعني حوالي ٢ مليون يورو سنويا يعني بسعر اليوم ١٠٠ مليون جنيه في السنه تقريبا باسعار السوق وكان المفروض انه عقده هدية من المستشار ترك الشيخ لكن فوجئت إن مرتبه بيخرج من خزينة النادي!!!!! والنادي ميقدرش على الأرقام دي».

وتابع: «عندما جلسنا مع اللاعب للتجديد طلب زيادة عقده ٥٠٪؜ غير عمولة وكيله اللي طلبها من أيمن يونس وعليه قمت بإنهاء المفاوضات على الفور لأنه لاعب فوق السن وميساويش هذا الرقم وخزينة النادي لا تتحمل ٣ مليون يورو في السنة للاعيب واحد».

وأضاف: «بعدها قمنا بالتجديد لنصف فريق الزمالك وزيزو وإمام عاشور وفتوح وأوباما ونص الناشئين والزمالك بدون اللاعب فرجاني، الزمالك العظيم حصل على الدوري سنتين وكان موقوف قيد الحمد لله فضل ربنا ولجنتين محترمين اشتغلوا في ظروف صعبة جدا.. ده الفرق بين إدارة بتحب النادي وفاهمة ادارة وتمويل وادارة تانية خبرة في الكلام الكتير».

واختتم: «الحقيقة مصر كلها كانت بتوصيني أجدد لفرجاني وأنا راجل لغتي الأرقام وأرقام اللاعب كانت أغلى من أغلى لاعب بالفرقة اللي هو طارق حامد ٣ اضعاف وسن اللاعب وانتاجه لا يساوي ربع الرقم اللي في عقده غير الإنذارات المتعمدة و الغيابات المستمرة».

وقال فرجاني ساسي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الماتش: "حشيش عندما شاهد الأرقام المتفق عليها بالعقد تغيرت ملامحه، وقال لي هذه الأرقام لا يمكن أن تتحقق، حينها غادرت وقررت الرحيل وعدم التعامل مع أي شخص آخر".

وتابع: "حشيش لم يعتاد على التعامل مع اللاعبين، على عكس أيمن يونس، الذي تحرك بعد ذلك الموقف واعتذر لي".