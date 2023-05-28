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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: استهداف مواقع لقوات كييف على محور "كراسني ليمان"

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلنت الدفاع الروسية استهداف مواقع للقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية بضربات جوية لمقاتلات من طراز (سو 34 ) على محور "كراسني ليمان". 
وأضافت الوزارة ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم / الأحد/ ـ أن القوات  الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في المنطقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المقاتلات الروسية استهدفت أيضا نقاط تمركز مؤقت للمرتزقة الأجانب ومواقع لقوات كييف ومعداتها العسكرية على محور كوبيانسك.
وكانت القوات الروسية قد تمكنت مؤخرا من إحباط محاولات للقوات الأوكرانية لاستعادة مواقعها المفقودة في اتجاه كراسني ليمان.

كراسني ليمان روسيا أوكرانيا