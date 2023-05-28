أسعار العملات اليوم الأحد 28 مايو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 28 مايو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:
سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.0861 جنيه للشراء، مقابل 38.2675 جنيه للبيع.
بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 38.1343 جنيه للشراء، مقبل 38.2675 جنيه للبيع.
أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.0827 جنيه للشراء، مقابل 34.2058 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.1283 جنيه للشراء، مقابل 22.2000 جنيه للبيع.
كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.3619 جنيه للشراء، مقابل 4.3766 جنيه للبيع.
وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:
سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2084 جنيه للشراء، مقابل 8.2489 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.2862 جنيه للشراء، 100.6367 جنيه للبيع.
أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3975 جنيه للشراء ، مقابل 8.4245 جنيه للبيع.