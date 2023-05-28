اليوم.. «صناعة النواب» تناقش ارتفاع أسعار مواد البناء

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأحد، برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة 5 طلبات إحاطة.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمود الشامي، بشأن معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمد عبدالعزيز، بشأن تدهور صناعة الغزل والنسيج ومعاناته، وصعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

بينما تناقش خلال اجتماعها الثالث طلبي النائبين/ إيهاب منصور، وأمين مسعود، بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها حديد التسليح والأسمنت، وأثرها على قطاع المقاولات ومواد البناء، حسبما ورد بطلبي الإحاطة، وطلب النائبة/ منى عمر، بشأن تشجيع المستثمرين للاستثمار في تصنيع مواد البناء، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

