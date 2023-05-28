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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. 4 طلبات إحاطة على طاولة «عاملة النواب»

عاملة النواب أرشيفية
عاملة النواب أرشيفية
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تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمناقشة 4 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

* طلب النائب/ أحمد مهنى، بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون.


* طلب النائب/ محمد إسماعيل بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة.


* طلب النائب/ أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم صرف مستحقات عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وعدم صرف الأدوية والعلاج وتوقف خدمة التأمين الصحي لهم.


*طلب النائب/ محمود عادل شعلان، بشأن تأخر صرف مستحقات صندوق التكافل بالهيئة العامة للغزل والنسيج بكفر الدوار.
 

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبدالفضيل 4 طلبات إحاطة