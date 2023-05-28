اليوم.. 4 طلبات إحاطة على طاولة «عاملة النواب»

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمناقشة 4 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

* طلب النائب/ أحمد مهنى، بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون.



* طلب النائب/ محمد إسماعيل بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة.



* طلب النائب/ أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم صرف مستحقات عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وعدم صرف الأدوية والعلاج وتوقف خدمة التأمين الصحي لهم.



*طلب النائب/ محمود عادل شعلان، بشأن تأخر صرف مستحقات صندوق التكافل بالهيئة العامة للغزل والنسيج بكفر الدوار.

