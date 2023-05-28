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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الأوكرانية: نظام مدفعية آرتشر السويدي يصل البلاد هذا الصيف

المدفعية ذاتية الدفع
المدفعية ذاتية الدفع آرتشر
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، أن نظام المدفعية ذاتية الدفع آرتشر Archer FH77 BW L52 عيار 155 ملم السويدي الصنع سوف يصل أوكرانيا هذا الصيف. 
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الوزارة:" نظام المدفعية  ذاتية الدفع آرتشر سيساهم في مواجهة القوات الروسية بشكل أكبر وأقوى".
ويحتوي نظام المدفعية ذاتية الدفع آرتشر FH77 BW L52 على درع مضاد للرصاص لحماية الطاقم والمحرك، ويبلغ مدى إطلاق النار 30 كم، مع قذائف تصل إلى 40 كم، وقذائف موجهة من نوع Excalibur تصل حتى 60 كم، كما أن الحد الأقصى لمعدل إطلاق النار تسع طلقات في الدقيقة.
وقالت الوزارة إن "نظام المدفعية السويدية ذاتية الدفع المتنقل والسريع سيعزز القدرات الدفاعية لأوكرانيا ويساعد في إنقاذ الأرواح".

أوكرانيا المدفعية ذاتية الدفع آرتشر روسيا