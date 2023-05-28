الانتخابات التركية| 73 مروحية و 600 ألف شرطي لتأمين الجولة الثانية

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، بأن تركيا نشرت 600 ألف فرد أمن و73 مروحية لتأمين الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

هذا وقد بدأ التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.

فتحت مراكز الاقتراع بتركيا الأحد أبوابها أمام الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه زعيم تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

سعى أردوغان للاستفادة من قوة الدفع التي حصل عليها قبل الجولة الثانية وحث الأتراك على المشاركة بأعداد كبيرة في عملية التصويت.

في حين دعا منافسه كليتشدار أوغلو الناخبين إلى انتشال بلادهم من "الحفرة المظلمة" التي أحاطت بالبلاد خلال حكم أردوغان الممتد منذ عقدين.