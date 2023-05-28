اليوم .. محاكمة 14 متهما بقضية "خلية المطرية الثانية"

تنظر اليوم الاحد الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان المنعقدة بمجمع محاكم بدر محاكمة 14 متهما بخلية المطرية الثانية.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها.



ثالثا: المتهمان الثالث والثالث عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.



رابعا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا واحزروا مواد مفرقعة بقصد استعمالها في غرض إرهابي يخل بالأمن والنظام العام، استعملوا المفرقعات بغرض تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة.

خامسا: المتهمون الثالث والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضا، حازوا واحزروا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.



سادسا: المتهمان السادس والثاني عشر استخدم موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بأن استخدام برنامج "تلجرام" المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.