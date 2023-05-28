إحالة مسجلين للجنح بتهمة استغلال الاطفال بأعمال التسول في النزهة

امرت نيابة النزهة اليوم الاحد إحالة مسجلين الي محكمة الجنح لاتهامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال إستجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين.

وكان رجال مباحث القاهرة القوا القبض على مسجلى خطر أستغلوا 4 أطفال فى أعمال التسول بالنزهة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث رعاية الأحداث قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال إستجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم،مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهماوأمكن ضبطهما وبصحبتهما 4 من الأحداث المجنى عليهم بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

بمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.