اليوم.. طقس متقلب أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والاتربة علي معظم الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ِ عن حالة الطقس اليوم الاحد حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السـواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد ودافىء علي السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وطقس معتدل الحرارة ليلا علي كافة الانحاء.

ويشهد الاحد نشاط رياح والسواحل الغربية وتكون مثير للرمال والاتربة على سيناء و جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر والمناطق المكشوفة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية و الوجة البحرى ومدن القناة وتكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.

وامطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب البلاد قد تصل الي حد السيول علي. سط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 والصغري 19 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24 ،وعلى شمال الصعيد 34 والصغري 22 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26 درجة .