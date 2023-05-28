بعد 90 دقيقة من المناقشات| بايدن ومكارثي يتوصلان لحل أزمة «رفع الدين الأمريكي».. ونائب جمهوري: لا تزال هناك قضايا شائكة في المحادثات

بعد أسابيع من المحادثات والمفاوضات بشأن رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار.

أزمة رفع سقف الدين الأمريكي

توصل المفاوضين الجمهوريين والبيت الأبيض إلى إتفاق مبدئي مما يجنب البلاد التعثر المحتمل عن سداد ديونها.

بايدن ومكارثي يتوصلان لاتفاق لحل أزمة

بايدن ومكارثي

وتوصل الرئيس الأمريكي جو ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، إلى اتفاق مبدئي يوم السبت، لرفع سقف الدين القومي للبلاد وخفض إنفاق الميزانية في المشاورات لمنع التخلف عن سداد الديون.

اتفاق مبدئي

وبحسب Punchbowl News، فإن "الجمهوريين في مجلس النواب توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين".

ويوم الجمعة، أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونجرس أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد في الخامس من يونيو المقبل، وليس الأول من يونيو، كما كان متوقعا في السابق.

تصويت «النواب» على مبادرة رفع سقف الدين

ولمنع ذلك، وافق بايدن والقادة الجمهوريون في الكونجرس على التشاور بانتظام، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مبادرة رفع سقف الدين في وقت مبكر الثلاثاء 30 مايو.

وجاء هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونجرس الأربعاء.

رفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين

وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن الأحد ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء". وأضاف أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون سقف الدين الأميركي ونشره اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.

يرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها.

كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة وباء كوفيد-19 ولم تستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة، وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأميركيين الفقراء.

محادثات لمدة 90 دقيقة لمناقشة الاتفاق

وكان بايدن ومكارثي قد أجريا اتصالا هاتفيا استغرق 90 دقيقة السبت لمناقشة الاتفاق.

وقال مصدر مطلع على مفاوضات سقف الدين إنه تم التوصل لاتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا للسنة المالية الحالية والمقبلة 2024.

وأضاف المصدر أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025 في اتفاق سقف الدين.

من جانبه قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن التوافق على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع "تخلفا كارثيا عن السداد".

وأضاف أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد". لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".

وكان قد توصل بايدن إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأميركي وبالتالي تجنب التخلف عن السداد.

وجاء هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.

نائب جمهوري: لا تزال هناك قضايا شائكة في المحادثات



قال النائب الجمهوري، باتريك ماكهنري، إن المحادثات حول سقف الدين مع الرئيس الأمريكي لا تزال تشمل قضايا شائكة حتى اليوم السبت.

وقال ماكهنري في تصريحات للصحفيين أمس السبت، ونقلتها «رويترز»: هذه أشياء صعبة.. لم أتوقع أن تمر الساعات والأيام الأخيرة بهذا الشكل، لكننا نناقش مجموعة محدودة للغاية من القضايا التي يجب التعامل معها.

وأضاف: تركيز الجمهوريين ينصب على تخفيض الإنفاق.. لن يكون الأمر سهلًا ما لم نتعامل مع القضايا الشائكة بطريقة عقلانية.