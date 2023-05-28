الانتخابات التركية 2023| اليوم.. أردوغان وكليجدار أوغلو وجهًا لوجه في جولة الإعادة

الأحد 28/مايو/2023 - 06:05 ص

يصوت الأتراك، اليوم الأحد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه منافسه كمال كليجدار أوغلو.

موعد فتح مراكز التصويت

ومن المقرر أن تفتح مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا، وتغلق في الخامسة مساء، ويحق التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات لنحو 64 مليون تركي، منهم 3.4 مليون تركي مقيم في الخارج، أدلوا بأصواتهم في الفترة من 20 وحتى 24 من الشهر الجاري.

جولة الانتخابات الأولى

وحقق أردوغان تقدمًا بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50 بالمئة المطلوبة لحسم الجولة الأولى في السباق الرئاسي، حيث حصل أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

الانتخابات الرئاسية التركية

استطلاع رأي لنسب المؤيدين

وأظهر استطلاع للرأي، أن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7 بالمئة مقابل 47.3 بالمئة لكليجدار أوغلو بعد توزيع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم.

كما كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الأبحاث التركية، ونشرته صحيفة "حريت" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المتوقع أن يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.7% من الأصوات.

شارك في الاستطلاع ما يزيد عن 3000 شخص في 26 ولاية، تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، المؤهلين للتصويت والمقيمين في البلاد.

استطلاعات رأي تتنبأ بالفائز برئاسة تركيا

وبحسب التوقعات وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن أردوغان سيفوز بولاية ثانية بنسبة 53.7% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويقدر أنه في الجولة الثانية سيكون هناك تحول في التصويت بنسبة 1.75% لصالح الرئيس التركي و1.25% لصالح كمال كيليتشدار أوغلو من 5% من الأصوات الممنوحة للمرشح السابق سنان أوغان في الجولة الأولى، وبقية الناخبين المترددين توزع بالتناسب.

وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عن سبب تصويتهم للرئيس التركي في الجولة الأولى، قال 41.2% "بأنهم يثقون فيه"، وأجاب 29.6% بـ "الاستقرار"، 24.8% أجابوا بأنه ينفذ وعوده، و4.4% أجابوا بأنهم اختاروه كرد فعل على المعارضة.

وحصل أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الأبحاث التركية، ونشرته صحيفة "حريت" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المتوقع أن يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.7% من الأصوات.

نسبة المشاركين في الاستطلاع

وشارك في الاستطلاع ما يزيد عن 3000 شخص في 26 ولاية، تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، المؤهلين للتصويت والمقيمين في البلاد.

وبحسب التوقعات وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن أردوغان سيفوز بولاية ثانية بنسبة 53.7% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويقدر أنه في الجولة الثانية سيكون هناك تحول في التصويت بنسبة 1.75% لصالح الرئيس التركي و1.25% لصالح كمال كيليتشدار أوغلو من 5% من الأصوات الممنوحة للمرشح السابق سنان أوغان في الجولة الأولى، وبقية الناخبين المترددين توزع بالتناسب.

رجب طيب أردوغان

وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عن سبب تصويتهم للرئيس التركي في الجولة الأولى، قال 41.2% "بأنهم يثقون فيه"، وأجاب 29.6% بـ "الاستقرار"، 24.8% أجابوا بأنه ينفذ وعوده، و4.4% أجابوا بأنهم اختاروه كرد فعل على المعارضة.