عمدة كييف: إسقاط 20 طائرة مسيرة كانت في طريقها للعاصمة الأوكرانية

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن فيتالي كليتشكو عمدة مدينة كييف، أعلن أن القوات الأوكرانية أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية كانت تتجه نحو العاصمة الأوكرانية، بينما رصدت موجة جديدة من المسيرات تحلق باتجاه العاصمة "كييف".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.