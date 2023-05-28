«فضل» يكشف حقيقة توقيع إمام عاشور للأهلي قبل انتقاله للزمالك

الأحد 28/مايو/2023 - 03:16 ص

كشف محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب مييتلاند الدنماركي، قبل انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

وقال «فضل» خلال وجوده ضيفًا في برنامج «الكلاسيكو» مع سهام صالح: لم أعلن بشكل رسمي أنني تعاقدت مع إمام عاشور، لكن وارد جدا حصول الأهلي على توقيع لاعب الزمالك السابق حينما كنت أتولى إدارة التعاقدات.

وأضاف: في الحقيقة دي أسرار شغلي، لكن إمام عاشور لاعب كبير وأنا أتمنى أي لاعب كويس يكون في الأهلي.

«فضل»: تعاقدنا مع مصطفى حمادة وجهاز الأهلي رفضه

وواصل: ردي على قصة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور إنه وارد، لأن في الأول والآخر إحنا كلجنة تعاقدات هدفنا كان وقتها الحصول على أفضل اللاعبين.

واختتم: «الموقف الذي تم الإعلان عنه هو مصطفى حمادة لاعب بروكسي تعاقدنا معه، لكن الجهاز الفني للنادي الأهلي وقتها هو اللي رفض الأمر».