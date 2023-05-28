شاهندة عبد الرحيم: العالم يترقب نتائج انتخابات تركيا الحالية وعلى رأسهم أمريكا وروسيا.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية شاهندة عبد الرحيم، نائب رئيس تحرير جريدة «البوابة نيوز»، إن الأكراد السوريين الذين يحملون الجنسية التركية سوف يكون لهم دور كبير في جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة التركية.

وأشارت شاهندة عبد الرحيم، خلال تقديم برنامج ” فوكاس “، عبر فضائية ” اكسترا نيوز، أن هناك مجلة فرنسية رصدت أصوات الأكراد السوريين فر تركيا والتي وصل نسبتهم لـ 20% من أصوات الناخبين فى تركيا مرحجة أن تلك الأصوات في الغالب سوف تذهب كليًا للمرشح الشرس مرشح المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو.

وتابعت شاهندة عبد الرحيم، أن العديد من السوريين المتواجدين في تركيا في الفترة الحالية يتمون أن تتحسن أوضاعهم حال فوز مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وأكدت نائب رئيس تحرير «البوابة نيوز»، أن العالم كله يتطلع للانتخابات التركية ويترقب النتائخ وخاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ومن المهم لديهم معرفة من الرئيس القادم لتركيا.

وأردفت شاهندة، قائلة: أن صحيفة واشنطن بوست وصفت الانتخابات التركية بشكل عام في مقال رأي لكاتبها الشهير “ فريد زكريا ”، الذي قال فيه أن الجميع كان لديه آمال كبيرة في الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة التركية وكان يتوقعون فوز المعارضة وقد حصل العكس.

وأشار الكاتب الصحفي، أن الرئيس التركي لم يستطيع أن يحسم الفوز فى الانتخابات من الجولة الأولى في الوقت الذي تشير في استطلاعات الرأي أن انتصارة مجرد مسألة وقت وأن اداءة في الجولة الأولي كان أفضل من المتوقع.

واستطرد كاتب المقال قائلا: أنه من المرجح أن يفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة الإعادة المقرر إجرائها اليوم الأحد، مؤكدا أن الكفة تميل للرئيس التركي بسبب أن كل شيء في تركيا تحت سيطرته.

ودخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي عشية جولة الحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو على مقعد رئاسة البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

حصل أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد.