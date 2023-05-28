الدفاع الجوي الأوكراني يتصدى لهجوم طائرات مسيرة روسية على كييف

أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني تصدت لهجوم طائرات مسيرة روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية "كييف"



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.