عقب تسلمها جائزة السعفة الذهبية.. «ترييه» تنتقد ماكرون وسياساته القمعية ضد المتظاهرين في فرنسا

انتقدت المخرجة الفرنسية جوستين ترييه عقب تسلمها جائزة السعفة الذهبية، حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وسياستها في قمع الاحتجاجات ضد إصلاح نظام معاشات التقاعد واصفة إياها بـ "الصادمة".

وأضافت في كلمة ألقتها في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ76، أن "فرنسا عانت من سلسلة احتجاجات يمكن وصفها بـ "التاريخية" اعتراضا على إصلاح نظام التقاعد، تم قمعها بطريقة صادمة ومروعة".

كما انتقدت ترييه السياسات الثقافية للحكومة الفرنسية، قائلة: "إن تسويق الثقافة التي تدعمها حكومة ماكرون الليبرالية الجديدة، طريقه لكسر الاستثناء الثقافي لفرنسا، والذي بدونه لن أكون هنا اليوم".

ومن جانبها ردت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك، بالقول إنها "دهشت" من تصريحات ترييه "غير العادلة" ضمن أحد أبرز الأحداث في فرنسا.

وكتبت عبد الملك عبر "تويتر": "لم يكن هذا الفيلم ليرى النور لولا نموذجنا الفرنسي في تمويل السينما، والذي شكل تنوعا فريدا في عالم السينما، دعونا لا ننسى ذلك".

وحازت المخرجة الفرنسية جوستين ترييه، اليوم السبت على جائزة السعفة الذهبية، في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 76، وذلك عن فيلم Anatomy of a Fall.

وتعتبر الفرنسية ترييه ثالث امرأة تحصد جائزة "السعفة الذهبية"، في تاريخ مهرجان كان.