الفرنسية جوستين ترييه تفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي

حازت المخرجة الفرنسية جوستين ترييه، يوم السبت على جائزة السعفة الذهبية، في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 76، وذلك عن فيلم Anatomy of a Fall.

وتعتبر الفرنسية جوستين ترييه ثالث امرأة تحصد جائزة "السعفة الذهبية"، في تاريخ مهرجان كان.

ويتحدث الفيلم عن قصة كاتبة تدعى ساندار، تعيش في منطقة جبلية معزولة عن العالم إلى جانب زوجها الأستاذ الجامعي وابنهما البالغ من العمر 11 عاما، تأخذ حياتها مجرى معقدا عقب مقتل زوجها، وتوجيه أصابع الاتهام نحوها.

وبينما حصد فيلم Zone of Interest للمخرج جوناثان غليزر، جائزة المركز الثاني في مهرجان كان.

وحصل الممثل الياباني كوغي ياكوشو على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "أيام مثالية" للمخرج ويم ويندرز.

كما حصلت الممثلة التركية ميرفي دزدار على جائزة أفضل دور نسائي عن فيلم "حول الأعشاب الجافة".

وترأس لجنة التحكيم خلال مهرجان كان هذا العام المخرج السويدي روبن أوستلوند الحائز جائزة السعفة مرتين، والحائز جائزة العام الماضي عن فيلم "مثلث الحزن".

ويستمر مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة ما بين 16 - 27 مايو، بدورته الـ76 في إقليم كوت دازور الفرنسي.