ورشة عمل لتدريب أفراد الجهاز الإشرافي بالإدارات على تحليل بيانات منظومة التطعيمات الروتينية بالدقهلية.. صور

قام فريق الميكنة بالبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة بقيادة محمود صبري وعمر يحيي بتدريب عدد 72 من أفراد الجهاز الإشرافي بالإدارات الصحية على التحول الرقمي وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية بالدقهلية.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة للمضى قدما نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي.

ومن جانبها قالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إن ورشة العمل تضمنت تدريب أفراد الجهاز الإشرافي بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية على التحول الرقمي وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية وذلك على مدار 20 يوم.

وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أن هذا التحول سوف ينتج عنه الاستغناء عن أكثر من 80% من السجلات الورقية المستخدمة لتسجيل وبيان الموقف التعليمي للأطفال فى سن التطعيم مع سهولة ويسر البحث عن الموقف التطعيمى لأى طفل وذلك فى إطار التيسير على العاملين فى منظومة التطعيمات والتسهيل على المواطنين.

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