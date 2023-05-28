تعود للقرن الـ18| العثور على قطعة أثرية من كأس التتويج في موسكو

الأحد 28/مايو/2023 - 01:29 ص

أعلن أليكسي يميليانوف، رئيس قسم التراث الثقافي في موسكو اكتشاف علماء الآثار على قطعة من كأس التتويج تعود إلى القرن الثامن عشر، وذلك خلال عمليات الحفر في المدينة.

وأشار رئيس قسم التراث الثقافي في مؤتمر صحفي عقده في المركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا" (روسيا اليوم) إلى أن علماء الآثار عثروا خلال عمليات الحفر التي جرت في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 بالإضافة إلى القطعة المذكورة، على ميدالية وعلى عدد من الأدوات المستخدمة في التدخين مثل الغليون وغيرها تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وأضاف «يميليانوف» أنه عثر علماء الآثار في العام الجاري على أكثر من 200 قطعة أثرية، خضع بعضها لعمليات صيانة وترميم وسلمت إلى صندوق المتاحف. كما عثر العلماء على دمى وألعاب أطفال وأدوات مائدة وأواني مطبخ وزجاجات عطور وادوات وأشياء متعلقة بالصيدلة وتربيعة موقد تصور معبدا وتعود إلى القرن الثامن عشر.

واختتم «يميليانوف» حديثة: بأن عمليات الحفر في مدينة موسكو ستستمر في أكثر من 700 موقع خلال عام 2023 الجاري.