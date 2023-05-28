غرق شقيقين وابن عمهما في مصيف جمصة بالدقهلية

فُقد 3 شباب من أبناء قرية زيدان مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، أثناء تنزهم وسباحتهم بمياه البحر المتوسط قبالة سواحل مصيف جمصة محافظة الدقهلية.

نعى، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 3 شباب غرقوا في جمصه، داعيا الله أن يتغدمهم في واسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وفي نفس السياق، تواصل، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن جثامين الشباب الثلاثة، ليتم دفن جثامينهم بمقابر العائلة بقرية زيدان.

والغرقى، شقيقين وابن عمهما، وهم أحمد مصطفى اللبان (21 سنة)، وعادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.