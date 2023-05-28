لبنى ونس لجمهور الإسكندرية: المستقبل الحقيقي للسينما في المواهب الشابة

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس السبت، حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حيث تم عرض أفلام "موعد حياة"، و"ربيع ممطر"، و"عزيزتي ورد".

ناقشت الأفلام عدة قضايا هامة داخل المجتمع المصري، وذلك بحضور كل من الفنانة لبنى ونس، والدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، والمخرجة مروة الشرقاوي، والمخرج أحمد خليل، وأدار الندوة الناقد السينمائي أحمد عسر.

في بداية الندوة تحدثت الفنانة لبنى ونس، عن حبها وتعلقها بمدينة الإسكندرية، حيث أمضت سنوات دراستها في المرحلة الجامعية ودرست في كلية الفنون الجميلة بها.

كما تحدثت «ونس» عن دورها في فيلم "موعد حياة" وأهميته والحالة الإنسانية الجميلة التي تتمتع بها الشخصية، وأن الإنسان هو الذي يقدم إقرار سعادته بنفسه ولا ينتظرها من الآخرين.

وتحدثت الدكتورة ماجدة الشاذلي، رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، عن أهمية التوعية للأسر المصرية متحدثة عن قضية ختان الإناث التي ناقشها فيلم "عزيزتي ورد" وعن المفاهيم الغير صحيحة لدى بعض الأسر وخاصة في الريف، وذلك نتيجة الموروثات والمعتقدات الخاطئة.

وأوضحت الشاذلي، أن حملات التوعية من خلال المجلس القومي للمرأة مستمرة، وكان لها دور فعال في تقليل النسب أدى إلى انخفاضها بشكل ملحوظ.

وشارك أيضا المخرجين الشباب مروة الشرقاوى، وأحمد خليل، متحدثين عن تجربة كل منهم في صناعة فيلمي "ربيع ممطر"، و"عزيزتي ورد"، وحصول الفيلمين على جوائز متعددة من خلال مشاركتهما في العديد من المهرجانات الفنية المحلية والدولية.

يشار إلى أنه قد تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.