وزير الداخلية التركي: كل من ينتهج سياسة موالية لأمريكا في تركيا سيعتبر «خائنا للوطن»

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن أنقرة ستعتبر كل المؤيدين لسياسة دعم مصالح الولايات المتحدة في البلاد بمثابة "خونة للوطن"، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق على الأفراد والأحزاب.

وبحسب موقع "T24"، قال صويلو: "أريد أن أؤكد أنه من الآن فصاعدا، أي شخص ينتهج سياسة موجهة نحو أمريكا، سواء كان حزبا أو فردا، سيتم اعتباره خائنا للوطن في هذا البلد". مؤكدا أن "تركيا وصلت إلى هذه النقطة، وجميع الأطراف في هذه الانتخابات معروفة. وما تريد أمريكا فعله في تركيا واضح".

وأشار الوزير إلى أن دعم المعارضة من واشنطن معروف وواضح.

وفي وقت سابق، اتهم صويلو الولايات المتحدة مرارا بالتدخل في العملية الانتخابية في تركيا، وقال وزير الداخلية، عشية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إن "الخطط الأمريكية للتدخل فيها (الانتخابات) تتكثف"، واتهم واشنطن بزرع مقاطع فيديو ملفقة تسببت في انسحاب المرشح محرم إنجه من السباق الرئاسي.

وفقا لصويلو، يقف الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا وراء جميع الإجراءات ضد تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إن أنقرة لن تدعم العقوبات الغربية والأمريكية ضد روسيا، مشيرا إلى أن منافسه الانتخابي كمال كيليتشدار أوغلو، ارتكب خطأ عندما قال إنه سيلبي جميع مطالب الغرب الجماعي.