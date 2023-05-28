مصطفى محمد يقترب من الهبوط مع «نانت» بخسارة أمام «ليل»

اقترب النجم المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت، من الهبوط للدرجة الأدنى مع فريقه بعد الخسارة من ليل بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد بيير موروي في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الفرنسي.

افتتح ميرلين التسجيل للكناري في الدقيقة 15، قبل أن يعادل الكندي جوناثان ديفيد النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وعاد ديفيد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 86، ليهدي فريقه الثلاث نقاط.

مصطفى محمد، كان يجلس على مقاعد بدلاء نانت منذ بداية اللقاء، وشارك كبديل في الدقيقة 61 بدلًا من زميله إجناتيوس جانجو.

وبتلك النتيجة، رفع ليل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد نانت عند 33 نقطة في المركز السابع عشر والمؤدي للهبوط لدوري الدرجة الثانية، إذ تحدد هبوط تروا وإجاكسيو وأنجيه، ويتبقى المقعد الرابع بين نانت وأوكسير.