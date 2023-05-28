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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

احترقت محتوياته.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل تجاري بالوراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمحل تجاري بالوراق، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اشتعاله، وتقدير حجم الخسائر المترتبة عليه، كما كلفت رجال المباحث بعمل التحريات حول الواقعة.
وتبين من خلال تقرير المعمل الجنائي أن الحريق التهم كافة محتويات المحل، ولم يسفر عن وقوع إصابات.
كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في محل تجاري بالوراق، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وأسفر عن احتراق محتويات المحل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
 

حريق محل تجاري الوراق المعمل الجنائي