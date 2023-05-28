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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع إمبابة.. صور

رفع الإشغالات بحي
رفع الإشغالات بحي شمال الجيزة
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استمرار محافظة الجيزة فى شن حملات يومية على شوارع إمبابة بحي شمال الجيزة  والتى قادها أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة والمشرف على حي شمال الجيزة وأمير عباس نائب رئيس الحي ورمضان عمارة نائب رئيس الحي والأستاذ رجب محمدين مدير إشغالات قطاع المنيرة الغربية ومجموعة العمل المرافقة.

وشملت الحملة رفع الإشغالات بعدد من الشوارع منها: "شارع جامع الصالح ؛ منيرة غربية " وتم خلال الحملة رفع عدد كبير من الإشغلات وإزالة تعديات بالشارع، وهو ما أثار دهشة سكان الشارع وأصحاب المحال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود رصد ومتابعة حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات.

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد إستهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشأت الحكومية بنطاق المحافظة.

محافظة الجيزة حملات يومية على شوارع امبابة حي شمال الجيزة منيرة غربية رفع الإشغالات