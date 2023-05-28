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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«استجابة لشكاوى المواطنين».. غلق سنتر تعليمي يُدار دون ترخيص في الدقي.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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قامت حملة من حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي وإدارة الإشغالات، بغلق سنتر تعليمي بدون ترخيص يدار في شقة سكنية في شارع هارون من ميدان المساحة.

وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حتى إعادة استخدامه إلى سكن.

كما تم ضبط عدد 19 سيارة مخالفة بالانتظار على الرصيف مما يسبب تلف للإنترلوك وغرامة فورية للمخالفين. 

كما تم رفع كافة الإشغالات في خط سير الحملة بشارع المساحة والسالولي وشارع الدقي.

وتم إيداع جميع المضبوطات والتي بلغت 333 إشغال في مخازن الحي.

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اشغالات بدون ترخيص سنتر تعليمي رفع كافة الاشغالات شرطة مرافق