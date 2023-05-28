اليوم.. وزيرا التعليم والاتصالات يتفقدان ويفتتحان مشروعات خدمية في الوادي الجديد

يزور كل من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم الأحد، لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية بمحافظة الوادي الجديد.

وتبدأ زيارة وزير التربية والتعليم لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، الساعة 9.30 صباح غد الأحد، تبدأ بتفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية كنموذج للتعليم الفني يعمل بالطاقة الشمسية، بعدها يتفقد المدرسة اليابانية ومشروع إنشاء مدرسة الخارجة للغات المتميزة المتكاملة.

كما يتفقد مراجعات نهائية للمواد الدراسية بنظام الاون لاين بمدرسة الخارجة الثانوية العامة، ثم يتفقد سير الامتحانات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

بينما تبدأ زيارة وزير الإتصالات الساعة 12.30 ظهر الغد الأحد، وتبدأ بزيارة المجمع الحكومي المميكن شمال مدينة الخارجة، أعمال ربط الإتصالات للمجمع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم تفقد حديقة 30 يونيو وغرس نخلة بها ضمن مبادرة النخيل التي تنفذها المحافظة.

كما يتفقد قاعة التدريب بمكتب بريد السلام بعد التطوير، بينما يفتتح وزير الإتصالات البوابة الرقمية ومركز إبداع مصر الرقمي في المبنى الملحق للديوان العام، ويفتتح بعدها مدرسة we لتكنولوجيا الإتصالات، بينما يتفقد مدرستي الصم والبكم والتربية الفكرية وبعدها يتفقد مشروع العلاج عن بعد بمستشفى الخارجة التخصصي.