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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة المتهمين بهتك عرض فتاة عابدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين باحتجاز فتاة والتعدي عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة وجهت للمتهمين تهم، احتجاز أنثى وهتك عرضها وترهيبها.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغًا من فتاة يُفيد بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، ثم استدرجها إلى شقته وفور دخولها فوجئت بأصدقائه الذين احتجزوها، واعتدوا عليها.

وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المجني عليها توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقائه واحتجزوها واعتدوا عليها جنسيًا، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

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