إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية بالفرافرة في الوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب دراجة نارية بمدينة الفرافرة أسفر عن إصابة كل محمد رضا عبد الودود 25 عامًا، فرحة مصطفى جاد الرب، 13 عامًا، أدهم محمد الجداوي 17 عامًا، صابر محمود رزق 17 عامًا بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.