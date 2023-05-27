بمشاركة رونالدو.. النصر يتعادل مع الاتفاق بالدوري السعودي

فرض فريق الاتفاق، التعادل الإيجابي على ضيفه النصر بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

وشهدت المباراة، مشاركة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، أساسيًا منذ بداية اللقاء وحتى الدقيقة 84 بعد استبداله بزميله محمد مران.

وقص يوسف نياكاتي لاعب الاتفاق، شريط أهداف المباراة في الدقيقة 43، وأدرك لويس جوستافو التعادل لصالح العالمي في الدقيقة 56 من صناعة عبدالرحمن غريب.

في المقابل، نجح فريق اتحاد جدة في التتويج بلقب الدوري السعودي للموسم الجاري 2022-2023 رسميًا، اليوم السبت، بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة، قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

وبتلك النتيجة، وصل النصر إلى النقطة 64 في وصافة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي)، خلف اتحاد جدة بطل الموسم الحالي بـ69 نقطة، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر.