تعاون مستقبلي مكثف بين وزارة الشباب ومفوضية الاتحاد الإفريقي

اختتمت فعاليات الاجتماعات الوزارية للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الافريقي للالعاب الالكترونية وذلك بمقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا.

وخلال اختتام الاجتماعات الوزارية، تم ترشيح جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاستضافة اللجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها القادمة الخامسة ، والتي ستسهم بشكل كبير في تنمية مجالات الشباب والثقافة والرياضة في القارة الافريقية ، وكذا برنامج متطوعي الاتحاد الافريقي ٢٠٢٤.

ومن جانبهم، اكد الوزراء الافارقة دعمهم للدكتور أشرف صبحي في مهامه كرئيس للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، مشيدين بالمبادرة المصرية "عام الرياضة الجامعية".

ودعا د.اشرف صبحي الوزراء الافارقة للمشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية يونيو ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس السيسي.